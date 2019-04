Để người dân nghỉ lễ bình yên, '911' vẫn căng mình xuyên đêm trấn áp tội phạm

Sau nhiều chiến công xuất sắc, bây giờ mỗi khi nhắc đến “ 911 ”, người dân địa phương cảm thấy an lòng, trong khi tội phạm đường phố thì khiếp sợ… Những ngày này, trong khi mọi người đang nghỉ lễ, thì "911" vẫn căng mình xuyên đêm trấn áp tội phạm.

"Pha" chặn bắt gọn lẹ, cũng có khi phải nổ súng

Chặn 3 giờ 30 phút sáng 29.4, PV Thanh Niên mới kết thúc chuyến theo chân tổ công tác 911 tuần tra, chốt chặn tại khu vực ngã tư Đống Đa - Quang Trung (Q.Hải Châu). Tổ công tác này do thiếu tá Hồ Duy Linh làm tổ trưởng, vào vị trí từ 23 giờ 15 phút tối 28.4.

“Hai nam thanh niên điều khiển xe Sirius màu đen có dấu hiệu nghi vấn. Hướng về đường Đống Đa. Báo cáo hết!”, thông báo ngắn gọn qua bộ đàm lúc 0 giờ 45 phút ngày 29.4. Ngay lập tức, tổ công tác 911 tại ngã tư Đống Đa - Quang Trung nhanh chóng triển khai lực lượng, đón lõng. Quá trình kiểm tra mô tô BS 43G1-130.75 do Đỗ Hoàng Việt (17 tuổi, trú Q.Liên Chiểu) điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần của người ngồi phía sau xe có con dao bấm.

"Pha" chặn bắt này gọn lẹ hơn so với hàng loạt vụ việc khác. Thiếu tá Linh cho biết, nếu đối tượng vi phạm có hành vi chống đối, tổ công tác 911 sẽ phối hợp trấn áp. Trường hợp người vi phạm phóng xe bỏ chạy, những chốt chặn khác sẽ được thông báo để can thiệp. Đã nhiều lần, lực lượng 911 đã phải nổ súng chỉ thiên mới có thể trấn áp những đối tượng ngoan cố chống trả…

Đang dở câu chuyện, thiếu tá Linh vội đứng dậy tiếp nhận, lập biên bản 2 thanh niên do đội tuần tra 911 áp tải về chốt chặn. Hai người này vừa bị tổ công tác C1-911 tuần tra trên đường Trần Quý Cáp lúc 1 giờ 30 phút sáng 29.4 phát hiện dấu hiệu nghi vấn nên soát xét. Kết quả, trong túi quần Võ Văn Hiệp (21 tuổi, trú H.Đô Lương, Nghệ An, người ngồi sau xe máy) có chứa 1 gói nghi là ma túy.

Chuyến ra quân mà PV Thanh Niên vừa “góp mặt” rơi vào ngày nghỉ lễ thứ 3 trong đợt nghỉ lễ dài ngày. Tính ra, cũng đã hơn 40 đêm lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng vào cuộc giám sát 82 vị trí, 38 khu vực trọng điểm, tiềm ẩn phức tạp an ninh trật tự.

Qua dừng kiểm tra 5.115 lượt, lực lượng phát hiện 4.780 trường hợp vi phạm an ninh trật tự (chiếm hơn 93%). Trong đó, có 94 vụ với 140 đối tượng ma túy, công cụ hỗ trợ, cho vay nặng lãi. Ngoài ra, 131 trường hợp bị lập biên bản vi phạm hành chính, 163 trường hợp bị xử phạt vi phạm giao thông.

Đã có chiến sĩ bị thương, cũng có những vụ quấy rối nhằm “kiểm chứng” uy lực của 911

"Tuổi đời" của lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng hiện đã kéo dài hơn 4 tháng, kể từ ngày thành lập (ngày 28.12.2018) theo quyết định số 911 của Công an TP.Đà Nẵng.

Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, đánh giá trong quãng thời gian đó, 911 đã trở thành khắc tinh của tội phạm. Lực lượng 911 có 58 cán bộ chiến sĩ với 3 tổ công tác, trong đó lực lượng hình sự chủ công, cùng lực lượng phòng chống ma túy, cơ động, CSGT và cả công an quận, phường phối hợp. Công an TP.Đà Nẵng từng dự định tăng lên 5 tổ công tác, nhưng trước mắt lực lượng 911 vẫn giữ nguyên quân số, chỉ tăng cường thêm lực lượng chống cướp giật, tuần tra đêm… Các thành viên tổ 911 có sự luân chuyển sau mỗi 3 tháng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên , Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết hầu như đêm nào lực lượng 911 kiểm tra các nhóm thanh thiếu niên cũng phát hiện tàng trữ ma túy. Đây là biểu hiện đáng lo ngại của giới trẻ.

“Thời gian đầu, lực lượng 911 gặp rất nhiều khó khăn khi có thành phần gây rối, xông vào yêu cầu lực lượng 911… xuất trình giấy tờ, kế hoạch. Có cả trường hợp tấn công, chống người thi hành công vụ. Thậm chí có người gọi về Trung tâm chỉ huy Công an TP xuyên tạc lực lượng 911 nhận 100.000 đồng/lượt để cho xe đi”, thiếu tướng Vũ Xuân Viên chia sẻ.

Cũng đã có chiến sĩ bị thương vì đối tượng manh động lao xe tông thẳng vào người. Hồi giữa tháng 4, Công an Q.Thanh Khê khởi tố, bắt tạm giam Trịnh Công Thức (ngụ H.Gio Linh, Quảng Trị), Nguyễn Sỹ Hùng (ngụ H.Bố Trạch, Quảng Bình) về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, Thức và Hùng dùng gạch tấn công lực lượng 911.

Cũng có những vụ quấy rối nhằm “kiểm chứng” uy lực của 911. Lúc 0 giờ 30 phút sáng 24.4, khi tổ công tác 911 đang chốt chặn trên đường Đống Đa, có 2 thanh niên phóng xe qua lại và buông lời chửi bới. Bị dừng xe, Nguyễn Trần Minh (người cầm lái) và Trần Thiên Phúc (cùng trú Q.Thanh Khê) không xuất trình được giấy tờ. Đến khi bị bàn giao cho Công an P.Thanh Bình (Q.Hải Châu) xử lý, Minh khai nhận mục đích chạy qua chạy lại chỉ để xem lực lượng 911 có… ghê gớm như lời đồn thổi hay không.

Thực tế thì “quả đấm thép 911” đã xác định chỗ đứng vững chắc trên trận địa đảm bảo an ninh trật tự, khoanh vùng được các khu vực phức tạp, và lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng dự tính sẽ giao trách nhiệm cho công an quận, phường.

“Đối tượng bị lực lượng 911 bắt, nằm ở quận, phường nhiều mà công an địa phương không có hồ sơ thì sẽ bị kiểm điểm”, thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định. Thiếu tướng Viên chia sẻ, những vất vả mà lực lượng 911 nếm trải bước đầu nhận được sự khích lệ từ phía người dân. Ngoài 3 thư khen viết tay, đánh máy, họ còn có nhắn tin, điện thoại động viên...