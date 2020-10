Mời uống bia nhưng bị từ chối, nam thanh niên đánh chết người

Ngày 29.10, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Mười (42 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra làm rõ liên quan đến vụ tai nạn làm chết 2 người trên địa bàn.