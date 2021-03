Một cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang bị đánh và cướp súng

Chiều 30.3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Lê Tuấn (22 tuổi, ngụ P.4, TX.Cai Lậy) và Nguyễn Ngọc Viễn (23 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành, Tiền Giang) để điều tra hành vi đánh, cướp súng và tiền của một thượng úy cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Tiền Giang.

Theo thông tin ban đầu, lúc 9 giờ 30 cùng ngày, thượng úy Nguyễn Khắc Trung, thuộc Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang, điều khiển xe máy 59L1-525.28 đến Công an H.Cái Bè (Tiền Giang) công tác.

Khi qua cầu Bình Đức (xã Bình Đức, H.Châu Thành), thượng úy Trung bị 2 thanh niên đi trên ô tô 5 chỗ màu trắng 63A-085.71 ép xe máy vào lề đường. Ngay sau đó, người ngồi ghế sau ô tô bước xuống, cầm gậy 3 khúc tấn công thượng úy Trung.

Mặc dù thượng úy hô: “Tôi là CSHS đang đi làm nhiệm vụ, yêu cầu các anh dừng tay”, nhưng người này vẫn tiếp tục tấn công. Sau đó, thanh niên lái ô tô bước xuống, cầm gậy sắt cùng tấn công thượng úy Trung.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Tiền Giang huy động lực lượng triển khai chốt chặn các nẻo đường truy bắt nghi can. Đến gần 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và bắt được 2 nghi can trên tại địa bàn ấp Phú Thuận, xã Phú Phong, H.Châu Thành, Tiền Giang. Công an cũng đã thu hồi được khẩu súng của thượng úy Trung.