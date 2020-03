Một chiến sĩ công an hy sinh khi vây bắt tội phạm ma túy

Chiều 22.3, đại diện lãnh đạo huyện Quế Phong (Nghệ An) xác nhận, 1 chiến sĩ công an huyện này đã hy sinh khi đang vây bắt tội phạm ma túy

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay, 22.3, khi các trinh sát Công an huyện Quế Phong tổ chức mật phục, vây bắt nhóm vận chuyển ma túy tại địa bàn xã Nậm Giải (huyện Quế Phong).

Khi các trinh sát đang vây bắt nhóm nghi phạm này, bất ngờ 1 nghi phạm đã dùng hung khí chống trả quyết liệt. Nghi phạm này đã tấn công lực lượng công an khiến 1 chiến sĩ bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện, Công an huyện Quế Phong phối hợp Công an tỉnh Nghệ An đang tổ chức truy bắt nhóm nghi phạm này.

Nguồn tin cũng cho biết, chiến sĩ hy sinh năm nay 29 tuổi, quê ở huyện Quỳ Châu (Nghệ An), đã có vợ và 1 con nhỏ 3 tuổi.