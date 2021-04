Một chủ vườn lan đột biến ở Hà Nội bị tố lừa 200 tỉ đồng

Mấy ngày gần đây, giới chơi lan đột biến xôn xao thông tin chủ vườn lan Hà Thanh ở xã Hòa Nam (H.Ứng Hòa, Hà Nội) “ôm” tiền khách đặt mua lan đột biến rồi “mất hút”. Theo thông tin chia sẻ, chủ vườn đã mang theo hơn 200 tỉ đồng và có thể nhiều hơn.

Chủ vườn cũng là nạn nhân ?

Theo tìm hiểu của PV, chủ vườn lan Hà Thanh kể trên là N.H.T (35 tuổi, trú xã Hòa Nam). Ngày 13.4, vườn lan này đóng cửa. Theo người thân anh T., anh T. mở vườn lan khoảng 5 năm gần đây, có quy mô nhất nhì tại huyện, sở hữu nhiều cây lan quý.

Vài tháng gần đây, anh T. hợp tác làm ăn với một người đàn ông tên C. ở H.Hoài Đức (Hà Nội) và trở thành nạn nhân, phải bán nhiều tài sản để trả nợ. Cụ thể, biết anh T. có vườn lan lớn, ông C. đã đặt vấn đề cung cấp lan đột biến cho anh bán và được hưởng hoa hồng. Tuy nhiên, sau khi mua lan, nhiều khách hàng phát hiện không phải lan đột biến nên quay lại bắt đền khiến anh T. phải bán xe, bán đất để trả nợ, nhưng vẫn không đủ. Anh T. đã làm đơn trình báo, gửi về địa phương ông C. để làm rõ sự việc.

Về thông tin anh T. mang hơn 200 tỉ và bỏ trốn, người thân chủ vườn này nói “không nắm được thông tin vì đó là giao dịch riêng” của anh T., chỉ biết anh này thường vào nam ra bắc để giao dịch lan đột biến. Người thân không biết anh T. đang ở đâu, nhưng khẳng định không có chuyện bỏ trốn, có thể do nhiều người bức xúc tìm đến nên anh phải tránh mặt.

Nhiều địa phương nhận đơn tố giác của người chơi lan

Ngày 13.4, Công an TP.Hà Nội xác nhận Công an H.Ứng Hòa đã tiếp nhận 3 đơn trình báo về việc chuyển tiền cho chủ vườn lan Hà Thanh để mua bán lan đột biến , tổng số tiền theo đơn trình báo khoảng 11 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến ngày giao lan thì không liên lạc được với chủ vườn, tới nhà thì không biết chủ vườn đi đâu.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, đã chỉ đạo Công an H.Ứng Hòa khẩn trương xác minh, triệu tập những người liên quan để điều tra.