Một cô gái cùng 7 nam thanh niên ‘phê’ ma túy trong quán karaoke

Chiều nay, 11.4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, công an huyện đang phân loại và điều tra nhóm thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ khuya 10.4, từ nguồn tin báo của người dân, lực lượng Công an huyện Can Lộc đã ập vào quán karaoke 999, thuộc địa bàn thôn Thanh Đồng (xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc), phát hiện tại phòng VIP tầng 2 của quán có nhóm thanh niên có biểu hiện "phê" ma túy đá.

Ảnh Tân Kỳ Dụng cụ nhóm thanh niên dùng để sử dụng ma túy đá

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều dụng cụ do nhóm thanh niên tự chế để sử dụng ma túy, trong đó có một số chai và ống nhựa. Kiểm tra nhanh, công an phát hiện 8 thanh niên (trong đó có 1 nữ) dương tính với ma túy đá nên yêu cầu về trụ sở để lấy lời khai.