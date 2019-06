Một công nhân Trung Quốc tử vong tại mỏ than ở Quảng Ninh

Chiều 10.6, thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, Sở này đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty than Hạ Long (thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) khiến 1 người nước ngoài tử vong

Trước đó, vào lúc 1 giờ ngày 8.6, tại khu vực lò chứa nước số 2, dự án Khe Chàm II, Công ty than Hạ Long xảy ra vụ đá lở. Đá đã rơi trúng đầu anh Zhao Junhua (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả nhưng do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi.

Anh Zhao Jinhhua là công nhân Công ty TNHH số 3 than Trung Quốc - nhà thầu thực hiện dự án Khe Chàm II do Công ty than Hạ Long (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam) làm chủ đầu tư.

Một lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay trong ngày 8.6, địa phương này phối hợp Đại sứ quán Trung Quốc đưa thi thể anh Zhao Junhua về nước.