Một công ty sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trái phép quy mô lớn

Ngày 12.5, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt quả tang một công ty có hành vi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trái phép quy mô lớn và nghi số thuốc bị phát hiện là giả.

Trước đó, khoảng 6 giờ 15 ngày 11.5, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang tuần tra trên QL91, đoạn thuộc xã Bình Mỹ, H.Châu Phú, bắt quả tang Phạm Thành Công (42 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Phú Phú Đạt, trụ sở tại ấp Hưng Thạnh, xã Phú Hưng, H.Phú Tân, An Giang) điều khiển ô tô BS 67C-136.58 vận chuyển 13 thùng giấy và 1 bao tải chứa 280 chai thuốc BVTV nhãn mác nước ngoài và Việt Nam không rõ nguồn gốc.