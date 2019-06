Một CSGT bị xe container cán tử vong trên đường làm nhiệm vụ

Khoảng 17 giờ 40 ngày 9.6, thượng úy Lê Văn Út Mười (33 tuổi) thuộc Đội tuần tra số 5 Phòng CSGT Công an Tiền Giang điều khiển xe chuyên dụng của CSGT BS 63B1-000.29 đi làm nhiệm vụ trên QL50 theo hướng Chợ Gạo ra QL1. Khi đến đoạn thuộc xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang thì bất ngờ va chạm với xe đầu kéo BS 72C-132.08 do tài xế Nguyễn Bá Ngọc (43 tuổi, ngụ Nghệ An) điều khiển kéo theo rơ moóc BS 72R-018.65 lưu thông cùng chiều. Sau cú va chạm, thượng úy Mười bị bánh sau rơ moóc cán qua người tử vong tại chỗ.