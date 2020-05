Một huyện trùng lặp, không đúng đối tượng... tới hơn 4.000 người

Cũng theo ông Quang, thực hiện việc chi hỗ trợ của Chính phủ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 , đợt 1 UBND H.Thiệu Hóa tổng hợp danh sách ở tất cả các xã, thị trấn gửi lên, thì có tổng cộng 43.100 người được hưởng tiền hỗ trợ (gồm các nhóm đối tượng người có công với cách mạng, người hưởng chế độ bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo). Thế nhưng, trong quá trình chi trả tiền hỗ trợ, do phát hiện nhiều địa phương có dấu hiệu bất thường, sai sót nên UBND H.Thiệu Hóa yêu cầu rà soát lại. Kết quả rà soát đến ngày 16.5, thì tổng số người được hưởng giảm xuống còn 39.009 người (giảm 4.091 người). Số người giảm xuống thuộc các trường hợp do trùng lặp, không đúng đối tượng, chuyển nơi ở khác hoặc đã chết.

* Ngày 16.5, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã ký công văn hỏa tốc, gửi Sở LĐ-TB-XH, Sở Tài chính và chủ tịch các huyện, thành phố yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân khi chậm chi tiền hỗ trợ gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Theo đó, vào ngày 5.5, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch 4979 chi trả chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 theo Quyết định 15 của Thủ tướng. Trong đó, giao các địa phương khẩn trương tổng hợp danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo trình chủ tịch UBND tỉnh quyết định chi hỗ trợ trước ngày 15.5. Tuy nhiên, đến nay việc chi trả vẫn chưa được thực hiện. Do đó, ông Cao Tiến Dũng đã phê bình và yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Giám đốc Sở LĐ-TB-XH, Giám đốc Sở Tài chính, chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong việc chậm chi hỗ trợ gói an sinh cho các đối tượng theo quy định.