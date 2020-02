Một người Mỹ bị buộc tội hoạt động tình dục trái phép với trẻ em Việt Nam

HSI là cơ quan điều tra trọng yếu của Bộ An ninh Nội địa Mỹ và là bộ phận quan trọng của Mỹ chống lại các tổ chức tội phạm lợi dụng việc đi lại, thương mại cũng như các hệ thống tài chính và định cư của Mỹ. HSI cũng là người tiên phong trên thế giới trong cuộc chiến chống lạm dụng tình dục trẻ em. Với hơn 200 văn phòng ở Mỹ và hơn 70 văn phòng khác ở nước ngoài, HSI có đủ khả năng theo đuổi vụ án - giải cứu nạn nhân hoặc bắt giữ kẻ lạm dụng - bất cứ diễn ra ở đâu trên thế giới. Vụ án này được đưa ra ánh sáng như một phần của Dự án Bảo vệ an toàn cho trẻ em, một sáng kiến do Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra vào tháng 5.2006 để đối phó với tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em ngày càng gia tăng. Dự án Bảo vệ An toàn cho trẻ em tập hợp các nguồn lực của liên bang, bang và địa phương nhằm định vị, bắt giữ và truy tố những cá nhân lạm dụng tình dục trẻ em qua internet cũng như xác định và giải cứu các nạn nhân tốt hơn.