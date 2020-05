Một người nhảy từ lầu 2 TAND tỉnh Bình Phước xuống đất tử vong

Chiều 29.5, Công an TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang khám nghiệm hiện trường , điều tra, làm rõ cái chết của ông Lương Hữu Phước (55 tuổi, ngụ P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài).

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết vụ việc đang được Công an tỉnh, Công an TP.Đồng Xoài điều tra, làm rõ. Qua điều tra, bước đầu xác định ông Phước đã uống thuốc trừ sâu, sau đó nhảy từ lầu 2 TAND tỉnh Bình Phước xuống đất tử vong.

Hiện thi thể của ông Phước đã được khám nghiệm xong và bàn giao cho gia đình.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ông Lương Hữu Phước là bị cáo trong một vụ án liên quan đến vụ tai nạn giao thông gây chết người xảy ra vào tháng 1.2017 và đã bị TAND TP.Đồng Xoài tuyên phạt 3 năm tù về tội “ Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ”. Sau đó, ông Phước đã kháng cáo, kêu oan.

Khu vực được cho là nơi ông Phước nhảy xuống Ảnh: H.G

Sáng 29.5, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND tỉnh Bình Phước đã quyết định tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” đối với ông Phước.

Chiều cùng ngày, trên Facebook cá nhân được cho là của ông Phước đã đăng một status có nội dung: “Nếu một cái chết của tôi làm thức tỉnh nền tư pháp tỉnh Bình Phước thì cũng đáng lắm chớ!”.