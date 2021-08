Một số nơi ở Bình Dương cần siết chặt Chỉ thị 16

Sáng 18.8, tại cuộc họp với Bình Dương về phòng chống dịch Covid-19 , ông Dương Chí Nam, Phó cục trưởng Cục Quản lý môi trường (Bộ Y tế), cho rằng số ca F0 trên địa bàn TX.Tân Uyên và TP.Thuận An (Bình Dương) tăng cao do thực hiện Chỉ thị 16 chưa nghiêm, cần phải siết chặt hơn.

Theo ông Nam, kết quả tổng xét nghiệm lần 2 trên địa bàn TX.Tân Uyên và TP.Thuận An có số ca F0 tăng rất cao, nguyên nhân do chưa đảm bảo giãn cách tại nhà, đặc biệt là các khu nhà trọ đông công nhân.

Cũng theo ông Nam, mật độ công nhân ở nhà trọ tại TP.Thuận An quá đông, phòng trọ san sát, diện tích hẹp, thậm chí có khu nhà trọ sử dụng nhà vệ sinh chung… dẫn đến lây nhiễm chéo. Ông Nam đề nghị Bình Dương và 2 địa phương nêu trên cần áp dụng biện pháp giãn cách “mạnh và mạnh hơn nữa” đối với hai địa phương này. Cụ thể, người dân giữa các huyện, thị khác không được qua lại giữa 2 địa phương.

Khóa chặn các ổ dịch bằng biện pháp “nội bất xuất, ngoại bất nhập” và thực hiện cung ứng hàng hóa thiết yếu đến tận khu nhà trọ, không để người dân đi chợ mua thực phẩm . Riêng đối với TP.Thuận An, ông Nam đề nghị áp dụng biện pháp mạnh hơn, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà và tạm dừng tất cả các hoạt động từ 1 - 2 tuần…

Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An, cho biết đến nay, địa bàn đã ghi nhận trên 15.000 ca Covid-19. “Trong trường hợp phải áp dụng các biện pháp mạnh hơn nữa để dập dịch thì chúng tôi cũng phải chuẩn bị các phương án, nhân vật lực, đặc biệt là quan tâm đến đời sống của người dân như cung cấp nhu yếu phẩm , việc này rất khó nhưng Thuận An cũng sẽ quyết tâm”, ông Tâm nói. Hiện TP đang có 4 vùng đỏ gồm các phường: Bình Hòa, Thuận Giao, An Phú và Bình Chuẩn. “Nếu áp dụng biện pháp mạnh hơn nữa thì sẽ áp dụng đối với 4 vùng này, nhất là khu vực nhà trọ, dân cư. Còn các doanh nghiệp “3 tại chỗ”, “1 cung đường - 2 điểm đến” vẫn hoạt động bình thường”, ông Tâm cho biết thêm.