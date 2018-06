Một thầy giáo bị tố dâm ô hàng loạt học sinh nữ

Ngày 14,6, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Chánh Văn Phòng UBND H.Hóc Môn, xác nhận có vụ ông T.C.D (28 tuổi) bị tố dâm ô nhiều học sinh tại trường tiểu học T.X. (H.Hóc Môn).

Ngay khi nhận được phản ánh, UBND H.Hóc Môn lập tức chỉ đạo Phòng giáo dục, Công an H.Hóc Môn vào cuộc xác minh. Bên cạnh đó, UBND H.Hóc Môn đã chỉ đạo các ban ngành liên quan, chính quyền xã tiếp cận, quan tâm nắm bắt tâm lý của các em học sinh nghi ngờ bị ông D. dâm ô để kịp thời hỗ trợ.

“Hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra quyết liệt để xử lý vụ việc, UBND H.Hóc Môn đã có những chỉ đạo quyết liệt để xử lý vụ việc và đã có báo cáo bước đầu về thành phố”, bà Châu cho biết thêm.

Liên quan đến việc này, cùng ngày, Công an H.Hóc Môn xác nhận đã bắt giam ông D. hơn 1 tháng trước để phục vụ công tác điều tra. “Hiện Công an H.Hóc Môn đang củng cố chứng cứ, phối hợp với Viện KSND H.Hóc Môn và Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, lãnh đạo Công an H.Hóc Môn thông tin thêm.

Trước đó, giữa tháng 4.2018, bà M., người thân của một học sinh đang theo học ở trường tiểu học T.X, đã làm đơn tố cáo ông D. vì có hành vi dâm ô cháu bé này và nhiều học sinh nữ đang theo học tại lớp mà ông D. làm chủ nhiệm. Ngày 18.4, chị M. quyết định tố cáo vụ việc ra công an. Ngay sau khi nhận tố cáo, Công an H.Hóc Môn đã vào cuộc điều tra.

Trao đổi với PV Thanh Niên, Hiệu trưởng Trường tiểu học T.X. cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin từ phụ huynh, trường đã xác minh và phối hợp với Công an H.Hóc Môn để điều tra vụ việc. “Quan điểm của trường là không bao che cho những hành vi phản đạo đức của một thầy giáo. Trường cũng thường xuyên gặp gỡ thăm hỏi các em nữ học sinh nghi ngờ bị thầy D. dâm ô để nắm bắt tâm lý các em để kịp thời giúp đỡ. Phương châm nhà trường bảo vệ học sinh là trên hết”, thầy hiệu trưởng cho biết.

Theo Hiệu trưởng Trường T.X, ông D. về công tác tại trường được 7 năm; hiện đã vô biên chế của trường và là một thầy giáo có chuyên môn tốt.