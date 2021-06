Một tiểu thương nghi nhiễm Covid-19, chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An phải dừng hoạt động

Chiều 23.6, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã tạm phong tỏa và cho ngừng hoạt động buôn bán tại chợ đầu mối ở TP.Vinh sau khi kết quả xét nghiệm ban đầu phát hiện một phụ nữ bán rau (ngụ xã Hưng Hòa, TP.Vinh) dương tính với Covid-19

Chợ đầu mối TP.Vinh là một chợ lớn, chuyên cung cấp rau, củ, quả, thịt, cá… cho các chợ dân sinh của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ngoài ra, trong sáng cùng ngày, Nghệ An công bố thêm thêm 1 ca bệnh khác là bệnh nhân nam, 42 tuổi, công tác tại Công an H.Đô Lương. Qua điều tra dịch tễ , ngày 5.6, người này ngồi ăn uống tại một quán ăn ở TX.Thái Hòa (Nghệ An) cùng với bạn. Tại quán này, thời điểm đó có anh N.Q.B (F0) ngồi khác bàn.