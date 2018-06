Mưa lớn ở vùng núi phía Bắc, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Sáng nay 17.6, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, ghi nhận ảnh ra đa và ảnh mây vệ tinh, định vị sét hiện đang tồn tại vùng mây đối lưu trên khu vực tỉnh Hà Giang và Hòa Bình gây mưa.



Trong khoảng từ 4 - 7 giờ sáng nay, mưa to đã được ghi nhận xảy ra ở nhiều khu vực vùng núi phía Bắc. Cụ thể, lượng mưa đo được trong 3 giờ qua tại Hà Giang lớn nhất tại Thông Nguyên là 38,6mm; ở Pờ Ly Ngài có mưa 30,4mm; tại Tân Tiến có mưa 37 mm. Còn tại Hoà Bình đã có mưa rào diện rộng và lượng mưa đo tại Thanh Hà là 28,9mm.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có toạ độ từ 18 - 21 độ vĩ bắc còn hoạt động mạnh kết hợp với hội tụ gió ở độ cao 1500 m. Đêm hôm nay, ở Bắc bộ và bắc Trung bộ tiếp tục có mưa rào và giông nhiều nơi. Riêng các tỉnh ở phía tây Bắc bộ, đồng bằng Bắc bộ, khu khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.