Mưa lũ và sạt lở đất tại Nghệ An khiến 5 người chết và mất tích

Chiều nay (17.8), ông Phan Sỹ Thắng, Chánh văn phòng UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết mưa lũ đã khiến 3 người dân trên địa bàn huyện bị chết và bị mất tích, hiện các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 1 thi thể.

3 nạn nhân của huyện này gồm cháu Và A Kia (10 tuổi, ngụ tại xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn), chị Moong Mẹ Tân và cháu Cụt Văn Thôn (12 tuổi, đều ngụ tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn).

Ngoài ra, người dân địa phương cũng phát hiện thêm 2 thi thể trôi trên sông Nậm Mộ, trong đó lực lượng chức năng đã với được 1 thi thể nhưng chưa xác định được danh tính, địa chỉ của nạn nhân.

Theo ông Vừ Nổ Dềnh, Chủ tịch UBND xã Tây Sơn, vào sáng cùng ngày, cháu Kia và mẹ vào rẫy lấy ngô về chăn nuôi gia súc, trên đường về thì đất đá bất ngờ sạt lở xuống đường vùi lấp hai mẹ con. Người mẹ chỉ bị thương, sau đó tỉnh lại đã tự về nhà kêu cứu.

ẢNH T.LỘC Quốc lộ 7 qua huyện Tương Dương bị ngập khiến giao thông tê liệt

Trong khi đó, ông Lương Thịnh Vượng, Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn), cho biết khoảng 11 giờ trưa nay, có 5 người dân ở bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu đang đi qua cầu tràn bắc qua khe suối để về bản thì bất ngờ nước lũ ập về cuốn trôi 5 người. 3 trong số 5 nạn nhân may mắn sống sót; 2 người gồm chị Tân và cháu Thôn bị nước lũ cuốn mất tích. Đến chiều nay, lực lượng tìm kiếm mới tìm thấy thi thể em Thôn.

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 đã khiến nhiều huyện miền núi ở Nghệ An bị ngập lụt, một số tuyến quốc lộ, trong đó có tuyến quốc lộ 7 nối sang Lào đến chiều nay vẫn đang bị chia cắt do bị đất đá từ trên núi tràn xuống và ngập nước.