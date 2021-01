Mua pháo nổ qua mạng xã hội để bán kiếm lời

Qua kiểm tra, công an xác định Long chở 10 hộp pháo nổ (loại 36 viên); 5 bịch pháo nổ loại “pháo bánh lớn”, trên bao bì in chữ Trung Quốc. Tổng khối lượng pháo nổ bị thu giữ là 14 kg. Long khai là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP.HCM, tự đặt mua số pháo nổ trên qua tài khoản “Giàn A Pháo” trên mạng xã hội Facebook với giá 11,5 triệu đồng, sau đó chở về phòng trọ ở Q.9 và “quảng cáo” hàng trên Facebook để bán kiếm lời. Ngày 21.1, một khách hàng đặt mua số pháo trên của Long với giá 15 triệu đồng, hẹn giao dịch tại một địa chỉ trên đường Nguyễn Thi. Long mang pháo đến điểm hẹn đợi khách thì bị cơ quan công an kiểm tra, bắt giữ.

Trước đó, Đội cảnh sát kinh tế Công an Q.5 phát hiện Nguyễn Quốc Chiến (53 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) vận chuyển trái phép pháo nổ tại giao lộ Dương Tử Giang - Phạm Hữu Chí (P.15, Q.5). Làm việc với công an, Chiến khai là xe ôm, được Nguyễn Anh Thắng (26 tuổi, ngụ Q.8) thuê vận chuyển pháo nổ đi giao cho khách. Sau khi bị Công an Q.5 bắt giữ, Thắng khai chuyên cung cấp pháo nổ ở khu vực đường Hải Thượng Lãn Ông (Q.5). Cụ thể, Thắng đặt mua pháo nổ qua mạng Zalo, sau đó phân phối lại cho khách kiếm lời, thuê Chiến vận chuyển hàng đi giao… Khám xét nhà riêng của Thắng, công an thu giữ gần 60 kg pháo nổ các loại. Cơ quan điều tra Công an Q.5 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thắng để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.