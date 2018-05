Mưa to ở nhiều tỉnh phía Bắc, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Sáng nay 27.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22 - 24 độ vĩ bắc tiếp tục bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc.



Trong ngày và đêm nay ở Bắc bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông nhiều nơi. Các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An từ chiều tối nay sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Trong các cơn giông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.