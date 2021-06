Nam Định bắt quả tang đối tượng vận chuyển 12 bánh ma túy

Ngày 17.6, Công an tỉnh Nam Định đã thông tin về việc triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ TP. Hồ Chí Minh về Nam Định tiêu thụ. Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Công an H.Ý Yên (Công an tỉnh Nam Định) đã phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt quả tang Bùi Tiến Hà (38 tuổi, ở số 366 đường Giải Phóng, P.Trường Thi, TP.Nam Định) đang vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực quốc lộ 10 (đoạn qua thôn Nhì, xã Yên Bằng, H.Ý Yên).