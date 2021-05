Nam Định: Ca nhiễm Covid-19 từng đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư và Bệnh viện K

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nam Định cho biết, chị L.T.T (36 tuổi, tổ dân phố Tây Kênh, TT.Cổ Lễ, H.Trực Ninh, tỉnh Nam Định) đã được xác định nhiễm Covid-19.

Ngày 2.5, chị T. đi xe khách Thành Công từ TP.Hà Nội về quê, trên xe có 7 người. Đến 11 giờ, chị T. về đến cầu Điện Biên (TT.Cổ Lễ) và bắt xe ôm về nhà.

'Tình hình Covid-19 ở Bệnh viện K phức tạp hơn BV Bệnh nhiệt đới Trung ương'

Sáng 4.5, chị T. chở con đến Trường mầm non A3 ở tổ dân phố Tây Kênh. 11 giờ cùng ngày, chị T. ra làm căn cước công dân ở Công an TT.Cổ Lễ. Đến 15 giờ cùng ngày , chị T. lại quay lại Công an TT.Cổ Lễ rồi lại ra quán photocopy Ngát Lượng.

Ngày 5.5, khi nghe thông tin về dịch Covid-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư chị T. ra Trạm Y tế TT.Cổ Lễ khai báo. Ngày 6.5, chị T. được Trung tâm Y tế H.Trực Ninh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 , kết quả dương tính.