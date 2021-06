Nam sinh tử vong bên đường: Triệu tập 12 người liên quan

Liên quan đến vụ một nam sinh tử vong bên lề đường tại xã Cư Suê, H.Cư M’gar, tối 30.6, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã triệu tập 12 người để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Theo vị lãnh đạo này, hiện đơn vị đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ nên chưa thể cung cấp nguyên nhân cụ thể dẫn đến án mạng cũng như những thông tin liên quan.

Còn theo nguồn tin từ Công an H.Cư M’gar, sau khi nắm thông tin về vụ nam sinh tử vong nghi do án mạng trên, đơn vị đã tích cực phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk để khoanh vùng, sàng lọc nghi phạm.

Sau đó, Công an H.Cư M’gar đã phát đi thông báo qua mạng xã hội đề nghị người dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ án. Ngay sau đó, nhiều người dân đã nhắn tin, gọi điện, cung cấp video (trích xuất từ camera hành trình của ô tô và camera an ninh) cho lực lượng công an.

Đến chiều 30.6, lực lượng công an đã xác định và triệu tập nhiều người, chủ yếu ở độ tuổi thanh thiếu niên, về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ vụ án.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 4 giờ sáng 29.6, người dân phát hiện một thi thể nam bên lề tỉnh lộ qua địa phận buôn Sút M’grư, xã Cư Suê nên trình báo cơ quan chức năng.

Danh tính nạn nhân được xác định là em Y.T.B (14 tuổi, học sinh lớp 9, trú xã Cư Suê). Theo người dân gần hiện trường, vào khoảng 22 giờ tối 28.6, một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, lớn tiếng cãi nhau trước cổng chào buôn Sút M’grư, xã Cư Suê. Sau đó, người dân nghe tiếng rượt đuổi, đánh nhau nhưng không ai dám ra can ngăn.

Hiện vụ nam sinh tử vong trên đang được Công an Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.