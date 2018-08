Nam thanh niên bị tố dâm ô với bé gái 14 tuổi

Theo đơn trình báo, vụ việc xảy ra vào trưa 2.8 tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội.

Sau nhiều lần dụ dỗ cháu L. T. M. H. (14 tuổi, người dân tộc Sán Dìu, thường trú tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đi làm thêm hè, việc nhàn, lương cao, ngày 2.8, Trần Quang Điệp (30 tuổi, trú tại xã Hợp Lý, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) nhắn cháu H. bắt taxi xuống Hà Nội để mình trả tiền, rồi chở cháu bằng xe máy tới một nhà nghỉ trên địa bàn phường Thổ Quan để thực hiện hành vi dâm ô , trong thời gian từ 10 - 14 giờ.

Ảnh gia đình cung cấp Gia đình cháu bé đã gửi thư tố cáo, cầu cứu lần 2 tới cơ quan chức năng

Sau đó, Điệp cho cháu H. 150.000 đồng để bắt xe về. Do sợ hãi, hoảng loạn tâm lý, cháu H. không dám về nhà. Vào khoảng 23 giờ đêm 2.8, nhờ sự giúp đỡ của Công an thị trấn Phùng (Đan Phượng, Hà Nội), cháu H. đã được đưa về nhà an toàn.

Đến ngày 6.8, cháu H. vẫn hoảng loạn tâm lý, tuyệt thực và không tiếp xúc với mọi người trong gia đình.

Liên hệ với Trần Quang Điệp, người bị tố cáo trong đơn kể trên, thì người này khẳng định tất cả chỉ là hiểu lầm, không biết sự việc tại sao lại xảy ra như thế?! “Hiện tại tôi đang rất bận, không có thời gian giải thích và làm việc với báo chí”, người này nói.

Một lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho biết, Công an đã làm việc với đối tượng Điệp, vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an quận xác minh làm rõ, chưa có kết luận cụ thể. Khi có kết quả điều tra, cơ quan sẽ trả lời với báo chí.