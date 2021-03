Nam thanh niên chạy xe máy bị rơi xuống đèo Hải Vân, nằm bất động

Theo thông tin ban đầu, lúc 7 giờ sáng 28.3, Trung tâm Cứu nạn và cứu hộ (Công an TP. Đà Nẵng ) nhận được tin có người bị tai nạn rơi xuống vực sâu tại đèo Hải Vân , gần khu vực Khu di tích quốc gia Hải Vân Quan (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP.Đà Nẵng) đã điều khẩn cấp xe cứu nạn cứu hộ cùng các chiến sĩ có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an Q.Liên Chiểu, triển khai lực lượng tiếp cận nạn nhân dưới vực sâu