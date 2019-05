Nam thanh niên chết bất thường ở Bình Dương, nghi bị đánh

Ngày 6.5, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) đã đưa thi thể Trần Trương Hiếu Lĩnh (25 tuổi, ngụ Bạc Liêu) về bệnh viện đa khoa Thuận An khám nghiệm tử thi , điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của nạn nhân.