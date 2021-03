Nạn nhân nhảy cầu Kinh Thanh Đa xuống sông Sài Gòn đã... tự bơi vào bờ

Liên quan đến vụ nhảy cầu Kinh Thanh Đa xuống sông Sài Gòn "mất tích", ngày 29.3, một lãnh đạo UBND P.27 (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết đã tìm thấy nam thanh nhảy cầu và hiện người này bình an vô sự.

Lực lượng chức năng có mặt tổ chức lặn tìm thanh niên nhảy sông Sài Gòn mất tích ẢNH: T.K

Thông tin ban đầu, sau khi cãi nhau với bạn gái trên cầu Kinh Thanh Đa, nam thanh niên leo qua lan can cầu, nhảy xuống sông Sài Gòn. Nam thanh niên bơi theo dòng nước vào bờ phía địa bàn P.25 (Q. Bình Thạnh). Sau khi vào bờ an toàn, nam thanh niên không đến cơ quan chức năng trình báo, khiến lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM phải tổ chức lặn tìm đến rạng sáng ngày hôm sau (29.3).