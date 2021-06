Nắng nóng 'bỏng rát' Bắc bộ, Trung bộ bao giờ kết thúc?

Chiều nay, 2.6, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng và gió phơn, từ ngày 29.5, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở hầu khắp Bắc bộ cũng như các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Bắt đầu từ ngày 30.5, nắng nóng có cường độ gay gắt hơn với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc bộ và các tỉnh Trung bộ nhiều nơi trên 38 độ C.

Tại Hà Nội, trong ngày 1.6, hầu khắp các điểm có nhiệt độ trên 40 độ C như: Ba Vì 40,2 độ C, Sơn Tây 40,5 độ C; Láng 40,3 độ C; Hoài Đức 39,8 độ C, Hà Đông 40 độ C. Mức nhiệt độ này còn duy trì trong ngày 2 - 3.6.

Đồng thời với nắng nóng, chỉ số UV ở Bắc bộ và Trung bộ những ngày qua và tới ngày 3.6 liên tục ở mức cao (8 - 10). Ở ngưỡng ngày, tia UV có nguy cơ gây hại rất cao đối với sức khỏe con người và người dân được khuyến cáo là hạn chế ra ngoài nắng vào ban trưa, khi ra nắng phải có kem bôi, áo chống nắng và phải đội mũ, đeo kính râm.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, đây cũng là một trong những đợt nắng nóng gay gắt của năm 2021, tuy nhiên, so với năm 2020 thì nắng nóng năm nay chưa gay gắt bằng.

Trong tháng 5.2020, tại Hà Nội, nhiệt độ lên tới 40,9 độ C. Cũng trong năm 2020, đợt nắng nóng kéo dài nhất xảy ra ở các tỉnh ven biển Trung bộ bắt đầu từ ngày 18.6, kéo dài 43 ngày và kết thúc vào ngày 30.7. Nguyên nhân của đợt nắng nóng lần này vẫn là do tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng và gió phơn.

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, dự báo đợt nắng nóng này sẽ còn duy trì ở các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đến hết ngày 3.6. Từ ngày 4.6, cường độ nắng nóng sẽ giảm nhanh. Tại Hà Tĩnh và các tỉnh trung Trung bộ sẽ còn nắng nóng tới ngày 4.6. Từ ngày 5.6, nắng nóng sẽ giảm dần.