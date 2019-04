Nắng nóng giảm nhiệt nhưng sẽ kéo dài

Nắng nóng sẽ tiếp tục lan rộng miền bắc, miền trung

Sau thời gian nắng nóng đỉnh điểm, TP.Đồng Hới (Quảng Bình) hân hoan đón hai ngày 26 - 27.4 mát mẻ nhờ những cơn mưa lâm râm chiều tối. Thế nhưng đến sáng qua (28.4), cái nắng chói chang bắt đầu quay trở lại, nhiệt độ cũng nhích lên khoảng 38 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, trong ngày 28.4 đã ghi nhận nắng nóng xảy ra ở các tỉnh tây bắc Bắc bộ và vùng núi các tỉnh Trung bộ. Nhiệt độ lúc 13 giờ ngày 28.4 ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ phổ biến từ 33 - 36 độ C. Trong đó, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nắng nóng trên 36 độ C như: Con Cuông là 37,5 độ C; Tây Hiếu 37,4 độ C; Quỳ Hợp 37 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ ngày 29 - 30.4, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn vùng Bắc bộ và bắc Trung bộ với nền nhiệt độ phổ biến 33 - 37 độ C. Riêng khu vực tây Bắc bộ và vùng núi bắc Trung bộ, nhiệt độ lên tới 38 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, trong cơn giông kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo, các tỉnh Trung bộ sẽ còn nắng nóng kéo dài đến hết ngày 1.5. Từ chiều tối 30.4 - 1.5, ở Bắc bộ có khả năng xảy ra mưa rào và giông diện rộng kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 30 - 33 độ C. Cũng từ ngày 29.4 - 1.5, nắng nóng diện rộng sẽ xuất hiện trở lại ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, vùng núi từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C; các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 - 36 độ C. Trong thời kỳ này mưa giông rải rác kèm khả năng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra vào các buổi chiều và tối ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên.

Ảnh: Chí Nhân Bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ hôm qua vắng hoe vì nắng nóng

Nam bộ đón mưa “vàng” giải nhiệt

Trong khi đó, từ ngày 28.4 - 1.5, nắng nóng ở khu vực Nam bộ và nam Tây nguyên suy giảm, chỉ còn xảy ra cục bộ ở khu vực Tây nguyên và miền Đông Nam bộ với nền nhiệt độ phổ biến ở khoảng 33 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Từ khoảng 10 giờ sáng hôm qua, người dân TP.HCM đã vui vẻ chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh mây đen kéo đến báo hiệu một trận mưa to. Những hình ảnh này liên tục được nhiều người cập nhật trên trang cá nhân bởi sau chuỗi ngày dài vật lộn với nắng “bể đầu”, cơn mưa này với người dân TP mà nói, quý hơn vàng! Khoảng 10 giờ 30 phút, mưa bắt đầu xuất hiện ở vùng phía đông của TP, sau đó lan sang các khu vực còn lại. Ở các quận phía nam, cơn mưa bắt đầu khoảng 11 giờ trưa và kéo dài trong khoảng 30 phút với vũ lượng tương đối lớn, mang theo không khí mát mẻ bao phủ toàn TP. Cả ngày 28.4, TP.HCM trời nhiều mây và nhiệt độ phổ biến trong khoảng 30 - 32 độ C, thấp hơn rất nhiều khoảng 5 - 7 độ C so với những ngày trước đó, cộng thêm gió nhẹ khiến cho ngày nghỉ lễ khá dễ chịu và thêm phần thú vị với nhiều hoạt động vui chơi giải trí.

Không riêng TP.HCM, nhiều địa phương khác ở Nam bộ cũng được hòa chung niềm vui đón mưa “vàng” như: Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Cần Thơ... Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: Nhiều nơi có mưa to, giông mạnh. Mưa giông xảy ra khoảng 40 phút, ước lượng mưa từ 15 - 25 mm. Vùng mưa to cũng diễn ra tại Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Long An; ước lượng đến 19 giờ tối 28.4 tổng lượng mưa tại các tỉnh nêu trên khoảng 50 - 100 mm.

Theo chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan, đợt mưa này còn kéo dài khoảng 2 - 3 ngày trên khu vực Nam bộ, nam Tây nguyên và nam Trung bộ. Nguyên nhân do rãnh thấp xích đạo (mang hơi ẩm, mây dày đặc) đang di chuyển lên khu vực Nam bộ; đồng thời bên vịnh Bengal đang có một cơn bão cũng là yếu tố kéo rãnh thấp và gió tây nam đi lên, gây mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Vì thế, nhiệt độ ở TP.HCM nói riêng và Nam bộ nói chung sẽ dịu lại, cao nhất khoảng 33 độ C trong 2 - 3 ngày tới.

Dự báo nhiệt độ cao nhất tại một số địa phương