Nắng nóng ở Nghệ An phá vỡ nhiều mốc lịch sử

Tiêu thụ điện lập kỷ lục vào ngày 21.6

Trong đó, Nghệ An đã phá vỡ nhiều mốc lịch sử nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận những năm trước đây. Cụ thể, tại H.Quỳ Hợp, nhiệt độ lên tới 43 độ C, tại H.Con Cuông là 43,3 độ C, cao hơn nhiệt độ cao nhất được ghi nhận ngày 30.5.2015 ở H.Quỳ Hợp là 42,7 độ C và ở H.Con Cuông là 42,5 độ C. Đặc biệt, tại H.Tương Dương, nhiệt độ trong ngày là 42,8 độ C, cũng phá vỡ kỷ lục 53 năm qua, ghi nhận từ ngày 12.5.1966. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ đo lúc 13 giờ ngày 22.6 ở các trạm khí tượng khu vực Bắc bộ và Trung bộ cũng đều ở ngưỡng trên 40 độ C.

Nắng nóng ở các tỉnh Bắc bộ còn kéo dài trong 1 - 2 ngày tới, các tỉnh Trung bộ sẽ còn trong nhiều ngày nữa.

Số liệu thống kê từ Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) ngày 22.6 cho thấy tiêu thụ điện đã lập các kỷ lục mới trong lịch sử, do nắng nóng tại miền Bắc và miền Trung trong tuần qua. Cụ thể, công suất tiêu thụ đầu nguồn toàn quốc đạt tới 38.147 MW vào khoảng 14 giờ ngày 21.6, là mức công suất đỉnh cao kỷ lục từ trước đến nay. Sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc trong ngày 21.6 cũng ghi nhận số liệu cao kỷ lục ở mức 782,9 triệu kWh.