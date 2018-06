Nắng nóng tiếp tục mở rộng ở Bắc bộ và Trung bộ

Sáng nay, 12.6, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, ngày hôm qua, nắng nóng xảy ra ở khu vực Bắc bộ và vùng núi phía tây của bắc và trung Trung bộ, với nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ C.

Trong đó, nhiều nơi có nắng nóng trên 36 độ C, như Thái Bình 36,4 độ C; Nam Định và Hồi Xuân (Thanh Hóa) đều 36,2 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37,2 độ C; Con Cuông (Nghệ An) 36,6 độ C; Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) 36,5 độ C; Quảng Ngãi 37,1 độ C.



Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh thấp có trục ở khoảng 22 - 24 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp phía tây đang phát triển về phía đông, kết hợp với hiệu ứng gió phơn có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, bắt đầu từ hôm nay, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh bắc và trung Trung bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo từ ngày mai, 13.6, nắng nóng xuất hiện diện rộng ở Sơn La, Hòa Bình và các tỉnh phía đông Bắc bộ.

Tại Hà Nội, trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ C. Thời gian dự báo nhiệt độ cao trên 35 độ C là từ 12-16 giờ hàng ngày.