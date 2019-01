Ngăn cò taxi 'dù', nhân viên an ninh hàng không Nội Bài bị đánh 4 gãy răng

Theo đó, anh Nguyễn Văn Điệp, nhân viên an ninh thuộc Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, trong khi làm nhiệm vụ duy trì an ninh trật tự tại khu vực sảnh E, tầng 1 thì phát hiện đối tượng Trần Thị Lý (trú tại thôn Thái Phú, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có hành vi mời chào hành khách đi xe "dù". Đây là đối tượng cộm cán, cò mồi chuyên nghiệp, đã nhiều lần bị lập biên bản xử lý vi phạm.

Khi anh Điệp ngăn chặn hành vi mời chào thì bị Lý và 2 đối tượng nam khác tấn công, hành hung. Anh Điệp bị thương, cơ thể nhiều vết xây xát, gãy 4 răng cửa. Ngay sau đó, anh Điệp được đơn vị đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long - Hà Nội.

Ảnh Nội Bài Anh Nguyễn Văn Điệp bị đánh gãy 4 răng cửa Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, đây là vụ việc nghiêm trọng về an ninh trật tự. Hiện Cảng đã đề nghị và chuyển hồ sơ cho Công an huyện Sóc Sơn tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài hiện là một trong những công trình trọng điểm về an ninh quốc gia theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ năm 2018. Vì vậy, nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không, an ninh trật tự luôn được xác định là mục tiêu hàng đầu, là nền tảng cơ bản cho hoạt động khai thác cảng.

Trong nhiều năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, không xảy ra khủng bố, phá hoại, không có trọng án, tội phạm hoạt động theo ổ nhóm.

Tuy nhiên, riêng về an ninh trật tự trong công tác phục vụ hành khách đi tàu bay, tình trạng xe "dù", cò mồi tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vẫn tồn tại dai dẳng nhiều năm, hoạt động ngày càng phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, liều lĩnh, các đối tượng vi phạm sẵn sàng tấn công, hành hung nhân viên an ninh hàng không.

Chỉ tính riêng trong năm 2018, lực lượng an ninh đã phối hợp Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài xử lý 823 vụ việc an ninh trật tự, trong đó hầu hết là các vụ việc về cò mồi, taxi "dù"; đã 5 lần lực lượng an ninh hàng không bị tấn công, hành hung.