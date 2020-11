Ngang nhiên 'chợ lẻ' ma túy vùng ven Sài Gòn: Tạm giữ hàng chục người để điều tra

Ngày 20.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên , sau 3 ngày ra quân bố ráp (từ 18 - 20.11), Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) phối hợp Công an xã Bà Điểm (H.Hóc Môn) tạm giữ hàng chục người liên quan việc tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, hàng chục cán bộ trinh sát đã thay phiên nhau mật phục ở “chợ lẻ” ma túy nằm trên QL22 (đoạn thuộc ấp Đông Lân, xã Bà Điểm), khi phát hiện đối tượng nghi vấn, áp sát và đưa về trụ sở đấu tranh làm rõ. Đến nay đã có khoảng 60 người bị tạm giữ liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời một số đối tượng mua bán ma túy cũng đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

“Lực lượng phối hợp làm rất “rát” trong những ngày qua. Anh em túc trực ngay tại “chợ lẻ” ma túy, đối tượng nghi vấn nào xuất hiện đều bị đưa về trụ sở đấu tranh làm rõ. Hiện việc mua bán ma túy ngay QL22 gần như được triệt xóa”, nguồn tin cho hay.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an H.Hóc Môn cho biết ngay sau khi Thanh Niên đăng loạt bài điều tra Ngang nhiên “chợ lẻ” ma túy vùng ven Sài Gòn (từ 17 - 19.11), công an huyện nhanh chóng phối hợp với công an xã ra quân xử lý việc mua bán, tiêm chích ma túy trên địa bàn xã Bà Điểm, đặc biệt là khu vực gần Bến xe An Sương và một số địa điểm khác ở H.Hóc Môn. Các đối tượng mua bán, sử dụng ma túy đều bị cơ quan công an đưa về trụ sở để điều tra làm rõ hành vi.

Ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch UBND H.Hóc Môn, thông tin hiện đã chỉ đạo xem xét đề xuất cơ quan có thẩm quyền tạm đình chỉ công tác và xử lý trách nhiệm đối với công an khu vực, công an phòng chống tội phạm, phó trưởng công an xã, trưởng công an xã được giao nhiệm vụ quản lý, phụ trách địa bàn và sẽ thông tin cụ thể khi có kết quả đến Báo Thanh Niên.