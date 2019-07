'Ngáo đá' dùng súng khống chế bạn gái, bắn công an

Trưa 30.7, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị vẫn đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng (40 tuổi, trú tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai), kẻ ngáo đá dùng súng khống chế bạn gái , bắn một cán bộ công an bị thương, để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo vị này, đối tượng Dũng có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, chiếm đoạt tài sản và 2 tiền sự về ma túy. Sau khi bị khống chế, đưa về trụ sở, khoảng 2 tiếng sau, đối tượng mới hết cơn ngáo. Thời điểm kiểm tra, đối tượng dương tính với ma túy.

Trước đó, sáng 29.7, chị L.T.A.N (47 tuổi; bạn gái của Dũng) sang nhà Dũng chơi tại đường Lĩnh Nam (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai). Tại đây, Dũng đã có biểu hiện không bình thường, hoang tưởng, liên tục đe dọa, mạt sát chị A.N, nên thời điểm đó, cả nhà đã lánh ra ngoài.

Tới hơn 12 giờ trưa, Dũng đập phá đồ đạc, chửi bới hàng xóm và cầm dao vung vẩy khiến nhiều người hoảng sợ. Sau khi lực lượng chức năng có mặt để giải quyết, Dũng đã dùng dao và súng khống chế chị A.N lên tầng 3 cố thủ.

Trong quá trình lực lượng chức năng thuyết phục Dũng bỏ vũ khí, trả tự do cho con tin, Dũng đã ném bình ga loại 12 kg về phía tổ công tác và dùng súng hơi bắn 2 phát khiến anh Nguyễn Thanh Tùng, cảnh sát khu vực bị thương ở tay và lưng.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Công an quận Hoàng Mai đã khống chế Dũng, giải cứu con tin an toàn, đồng thời thu giữ 1 khẩu súng hơi loại bắn đạn chì và 2 con dao nhọn. Đối tượng và tang vật được đưa về trụ sở Công an quận Hoàng Mai để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tại Cơ quan công an, Dũng khai đã sử dụng ma túy từ nhiều năm nay. Trước thời điểm “ngáo”, Dũng không dùng ma túy mà chỉ hút cỏ, thuốc lào và trước đó bản thân chưa rơi vào tình trạng như trên lần nào. Dũng cho rằng mình không phải “ngáo ngơ”, mà trong lúc bức xúc với bạn gái nên đã không kìm chế được bản thân.