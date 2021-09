Ngày 10.9 thêm 13.321 ca bệnh Covid-19 nhiễm mới ở 35 tỉnh, thành

Theo Bộ Y tế, trong ngày 10.9, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố có thêm 254 ca tử vong. Cụ thể, tại TP.HCM ghi nhận 195 ca, Bình Dương 41 ca, Tiền Giang 3 ca, Đà Nẵng 3 ca, Đồng Nai 3 ca, Đồng Tháp 2 ca, Bình Thuận 1 ca, An Giang 1 ca, Kiên Giang 1 ca, Cần Thơ 1 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 1 ca, Khánh Hòa 1 ca và Nghệ An 1 ca.

Ngoài ra, bổ sung 21 ca tử vong từ trước, gồm 14 ca tại Bình Dương, 4 ca tại Bình Thuận và 3 ca tại Nghệ An.

Bộ Y tế cũng cho biết, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.745 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc, cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).