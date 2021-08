Ngày 29.8, đưa 63 người H’Mông từ Bình Thuận về Nghệ An

Theo công văn của UBND tỉnh Bình Thuận, Sở LĐ-TB-XH sẽ trích kinh phí để thuê xe ô tô đưa nhóm người H’Mông (gồm 63 người, trong đó có 17 trẻ em) về quê theo nguyện vọng của bà con cũng như qua trao đổi với phía chính quyền tỉnh Nghệ An.

Hiện H.Hàm Tân đang bố trí ăn ở cho bà con người H’Mông tại Trường tiểu học Sơn Mỹ và dự kiến xuất phát khởi hành từ Bình Thuận về Nghệ An vào khoảng 8 giờ ngày 29.8.

Theo kế hoạch, đoàn xe chở nhóm người H’Mông gồm 2 ô tô khách và 1 xe tải (để chở xe gắn máy). Khi về đến ranh giới giữa tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, sẽ bàn giao cho tỉnh Nghệ An, đón bà con đưa đi cách ly tại quê nhà. Quá trình di chuyển từ Bình Thuận đến Nghệ An có cán bộ của UBND H.Hàm Tân theo cùng.

Xe gắn máy của bà con H’Mông sẽ được Bình Thuận cho ô tô chở về Nghệ An CTV

Như Thanh Niên đã đưa tin, nhóm người H’Mông này từ H.Kỳ Sơn (Nghệ An) vào làm công nhân cho một công ty cao su ở H.Xuân Lộc (Đồng Nai). Do vị trí rừng cao su này giáp ranh với Bình Thuận, nên công ty bố trí cho bà con H’Mông ở tại thôn Cô Kiều, xã Tân Thắng (H.Hàm Tân). Sau khi bị chấm dứt hợp đồng lao động và ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 , nhóm người này gặp nhiều khó khăn vì không có thu nhập.

Bà con H'Mông đang được bố trí ở tạm tại một trường học và được cung cấp cơm nước đầy đủ chờ ngày về quê CTV