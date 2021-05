Cử tri đến sớm

Ngay từ 5 giờ sáng, lực lượng an ninh gồm công an và quân đội đã có mặt tại Khu vực bỏ phiếu số 1 của TT.An Lão, H.An Lão, TP.Hải Phòng, nơi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu. Theo lịch, cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ. Tuy nhiên, từ trước đó cả tiếng đồng hồ, nhiều cử tri đã đến điểm bầu cử và được lực lượng chức năng yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, do thân nhiệt trước khi vào điểm bầu cử.

Lực lượng chức năng đo thân nhiệt, yêu cầu người dân sát khuẩn trước khi vào điểm bầu cử ở Khu vực bỏ phiếu số 1 của TT.An Lão, H.An Lão, TP.Hải Phòng.