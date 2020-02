Nghệ An cách ly thêm 6 bệnh nhân từ Trung Quốc về bị sốt

Chiều 2.2, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, sáng nay, cơ quan này đã gửi thêm 6 mẫu bệnh phẩm của 6 bệnh nhân ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm virus corona

6 bệnh nhân trên đều từ Trung Quốc và Đài Loan trở về quê ăn tết Nguyên đán và có các triệu chứng sốt cao, ho… Trong số đó, có 2 bệnh nhân ở huyện Quỳnh Lưu và huyện Diễn Châu đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; 4 bệnh nhân còn lại (3 người ngụ xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa và 1 người ngụ xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đang được cách ly tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.