Nghệ An: Điều tra vụ hai vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng

Chiều 13.4, Công an H.Tân Kỳ (Nghệ An) và các đơn vị nghiệp vụ của Công An tỉnh Nghệ An đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của hai vợ chồng ngụ xóm Đò Cung, xã Kỳ Sơn, H.Tân Kỳ, Nghệ An.