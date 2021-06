Nghệ An đóng cửa 4 chợ, Quảng Ngãi giãn cách TX.Đức Phổ

Từ ngày 27.6, 4 chợ ở TP.Vinh (Nghệ An) đã phải đóng cửa do dịch Covid-19 , gồm: chợ đầu mối Vinh, chợ Cửa Bắc, chợ Quang Trung, chợ Trụ do đã có người bị nhiễm Covid-19.