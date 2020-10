Nghệ An không nhận hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

Sáng 2.10, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Trọng Hoàng, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, cho biết đại hội lần này, Nghệ An sẽ tổ chức trang trọng, chu đáo nhưng tiết kiệm tối đa theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị 15

Theo ông Hoàng, trên lễ đài chỉ có duy nhất một lẵng hoa. Ban tổ chức đã có thông báo từ chối nhận hoa chúc mừng của các đơn vị, tổ chức. Các ấn phẩm, chế độ quà tặng sử dụng tại Đại hội cũng tiết kiệm ở mức tối đa.

Ông Hoàng cũng cho biết, đại hội lần này, Nghệ An cắt bỏ chương trình văn nghệ chào mừng, tiết mục chào mừng Đại hội của các cháu thiếu niên, nhi đồng trước phiên khai mạc. Mục đích để tiết kiệm thời gian, công sức và taig chính.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 16 - 18.10, với sự tham dự của 450 đại biểu. Dự kiến tại Đại hội sẽ bầu 66 đảng viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025, giảm 5 người so với nhiệm kỳ trước.