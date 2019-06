Nghệ An kỷ luật hai cán bộ phòng nông nghiệp 'ăn chặn' tiền hỗ trợ nông dân

Sáng 20.6, ông Phùng Thành Vinh, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, UBND huyện này vừa ra quyết định kỷ luật với mức cảnh cáo đối với bà Trương Thị Lan Anh (chuyên viên Phòng Nông nghiệp huyện) và khiển trách đối với ông Trần Doãn Hùng (nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp huyện). Lý do 2 cán bộ này bị kỷ luật là do đã để xảy ra sai phạm trong việc chi tiền hỗ trợ mua máy cày và máy gặt cho nông dân.