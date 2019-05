Nghệ An: Một người chết, một người bị thương đều do dao cứa cổ

Chiều 12.5, cơ quan pháp y, kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ nghi án 1 người chết và 1 người bị thương nặng xảy ra tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu.