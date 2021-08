Nghệ An: Nhiều bệnh nhân lây nhiễm cộng đồng, 2 ca trong nhà máy may 1.225 công nhân

Sáng 21.8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, 24 giờ qua, tỉnh này ghi nhận thêm 47 ca nhiễm Covid-19 , với 23 ca trong cộng đồng. Trong đó, tại ổ dịch Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (TP.Vinh) có thêm 8 ca, nâng số ca nhiễm tại đây lên 17 ca.

Điều đáng lo ngại là tại H.Yên Thành đã ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19 là công nhân may mặc trong một nhà máy may có 1.225 công nhân. 2 bệnh nhân này ngụ ở xã Diễn Đồng (H.Diễn Châu) và xã Tăng Thành (H.Yên Thành), đều đi làm và về nhà trong ngày. Từ sáng 20.8, nhà máy đã phải tạm đóng cửa, cho công nhân nghỉ việc do H.Yên Thành đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.