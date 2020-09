Nghệ An phá đường dây sản xuất hàng nghìn lọ thuốc giả

Ngày 1.9, thông tin từ Công an TX.Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa phá thành công chuyên án làm giả thuốc ho với số lượng rất lớn. Theo đó, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Hữu Tiến (37 tuổi, ngụ P.Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai), Bùi Quý Phúc (34 tuổi) và Vũ Tiến (34 tuổi, cùng ngụ TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả thuốc chữa bệnh