Nghệ An: Tạm giữ người cha tố cáo chuyện con gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục

Liên quan đến vụ việc bố đẻ bé gái 6 tuổi ở Nghệ An tố cáo con gái bị xâm hại tình dục có tổ chức, chiều 20.8, trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự người cha là Nguyễn Thanh Trung (26 tuổi, ngụ phường Lê Mao, TP.Vinh) để điều tra hành vi mua dâm người dưới 16 tuổi.

Điều trớ trêu là, nạn nhân của vụ việc “mua dâm” này lại chính là T.T.T.A (quê tỉnh Hậu Giang, tạm trú TP.Vinh) - nghi phạm bị tố cáo đã tổ chức “xâm hại tình dục cháu T.”, con gái của Nguyễn Thanh Trung.

Đơn "Kêu cứu và tố cáo" của Nguyễn Thanh Trung ẢNH CHỤP VĂN BẢN

Trước đó, Nguyễn Thanh Trung đã làm đơn tố cáo gửi Công an TP.Vinh với nội dung: Đêm 19.6, do bận công việc nên anh này gửi con gái là cháu T. cho một cô gái quen biết là T.T.T.A (quê Hậu Giang, tạm trú tại TP.Vinh) trông coi. T.T.T.A đã đến nhà riêng của Trung đón bé T. đi ăn kem, sau đó đưa bé đến một khách sạn ở TP.Vinh. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Trung đến đón con về thì bé T. khóc, mắt bị sưng. Trung hỏi thì A. nói cháu đòi bố nên khóc. Hai ngày sau, bé T. kêu đau ở bộ phận sinh dục và hậu môn, nên Trung kiểm tra thì hậu môn của con có dịch chảy. Nghi có chuyện bất thường, Trung gặng hỏi con nhưng bé T. vẫn không dám nói. 8 ngày sau, khi tình trạng của bé T. trở nên nghiêm trọng, Trung đưa con đi bệnh viện khám, và các bác sĩ phát hiện bé A. bị viêm nhiễm nặng vùng hậu môn và âm đạo. Khi được người thân trấn an thì bé T. mới nói “hôm ở với dì A., dì A. cùng 2 người bạn một nam, một nữ đã làm con”. Nghi ngờ con bị xâm hại tình dục nên Trung làm đơn trình báo Công an TP.Vinh.

Cùng với việc điều tra bé T. bị xâm hại tình dục theo đơn tố cáo của Trung, bước đầu Công an TP.Vinh cũng đã xác định Nguyễn Thanh Trung có hành vi mua dâm với T.T.A, trong khi A. chưa đủ 16 tuổi. Vì vậy Công an TP.Vinh đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Trung để điều tra.

Trung tá Cường cũng cho biết, việc bé T. có bị xâm hại tình dục hay không vẫn đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.