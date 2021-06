Nghệ An thêm 11 ca nhiễm Covid-19, một gia đình 3 người mắc

Sáng 18.6, Nghệ An ghi nhận thêm 11 ca nhiễm Covid-19 , trong đó, 2 ca được phát hiện đêm 17.6 và 9 ca vào rạng sáng nay.

Trong số đó, có 1 ca là nhân viên y tế của Bệnh viện Tâm thần Nghệ An (đóng ở xã Nghi Phú, TP.Vinh). Ca nhiễm này là nữ, 31 tuổi, ngụ P.Hà Huy Tập, TP.Vinh. Sau khi phát hiện ca nhiễm này, bệnh viện phải phong tỏa Khoa Bệnh nhân nam, ngừng tiếp nhận bệnh nhân.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An xác định có 3 ca nhiễm trong một gia đình (ngụ trên đường Đốc Thiết, P.Hưng Bình, TP.Vinh), đều là F1 của nhân viên y tế nói trên.

Bệnh nhân L.Đ.Đ (31 tuổi, quê ở xã Minh Châu, H.Diễn Châu, ở trọ trên đường Nguyễn Gia Thiều, P.Hưng Dũng, TP.Vinh) là F1 của một bệnh nhân đã công bố. Bệnh nhân này làm việc tại số nhà 203, đường Hà Huy Tập, TP.Vinh. Trong 21 ngày qua, bệnh nhân làm tại công trình số 145 đường Phạm Đình Toái, TP.Vinh, có lịch sử di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người. Bệnh nhân hiện đang được cách ly tại Bệnh viện H.Diễn Châu.

Có 3 ca nhiễm Covid-19 đều ở thôn Vân Tập (xã Minh Châu, H.Diễn Châu), là người làm chung công ty nội thất và ở chung phòng trọ với bệnh nhân L.Đ.Đ.

Lực lượng chức năng thức xuyên đêm để lấy mẫu xét nghiệm ở H.Diễn Châu, Nghệ An (ảnh chụp lúc 2 giờ 24 rạng sáng nay, 18.6)

Ở TP.Vinh có 2 ca nhiễm Covid-19 là bệnh nhân nữ (36 tuổi, ngụ trên đường Herman P.Hưng Phúc, TP.Vinh), bệnh nhân nữ (51 tuổi, ngụ khối Vĩnh Lạc, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh), cả 2 đều là F1 của bệnh nhân đã công bố.

Như vậy, 5 ngày qua, Nghệ An đã ghi nhận 16 ca nhiễm Covid-19. Nghệ An đang nỗ lực huy động lực lượng để dập dịch, tuy nhiên, theo nhận định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An, dịch đang diễn biến rất phức tạp vì một số bệnh nhân có lịch sử tiếp xúc với rất nhiều người, trong đó có một bệnh nhân trong tổ làm căn cước công dân ở H.Diễn Châu đã tiếp xúc với hàng ngàn F1.