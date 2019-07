Nghệ An: Xe ô tô lao xuống hố nước, tài xế tử vong tại chỗ

Chiều 12.7, ông Nguyễn Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã Nam Hưng (huyện Nam Đàn, Nghệ An), cho biết trên quốc lộ 15A, đoạn qua xã này vừa xảy vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 tài xế tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 13 giờ 30 phút chiều nay, chiếc xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Ford Everest, mang biển số Nghệ An, do tài xế Nguyễn Sỹ Bình (60 tuổi, ngụ huyện Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển, chạy trên quốc lộ 15A, hướng từ huyện Nam Đàn đi huyện Đô Lương. Trên xe gồm có tài xế và 5 người tuổi từ 45–60.

Khi xe chạy đến khúc cua thuộc địa bàn xã Nam Hưng, thì bị mất lái, lao xuống hố nước bên đường khiến xe bị lật. Vụ tai nạn khiến tài xế Bình tử vong tại chỗ, 5 người trên xe bị thương. Sau khi tai nạn xảy ra, người dân địa phương đã ra hỗ trợ, đưa các nạn nhân bị kẹt trong xe ra ngoài.

Vụ tai nạn khiến tài xế tử vong tại chỗ ẢNH V.TĂNG

Cũng theo ông Xuân, thì khúc cua trên quốc lộ 15A mà chiếc xe gặp nạn khá nguy hiểm. Có thể do tài xế không quen đường nên bị bất ngờ, tự gây ra tai nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nam Đàn đã có mặt tại hiện trường, tổ chức trục vớt chiếc xe để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.