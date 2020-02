Nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ ‘ngáo đá’ đâm tử vong

Mở rộng vụ án sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cơ quan công an khởi tố thêm 5 bị can là lãnh đạo các nhà thầu. Trong số các bị can vừa bị khởi tố, có 2 trường hợp bị bắt tạm giam.