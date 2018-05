Nghi án nam sinh bị 'thôi miên' cướp xe ở Hải Phòng

Theo đơn trình báo của em T., khoảng 10 giờ sáng 22.5, sau khi tan học, T. đi xe máy điện về nhà. Khi đến đường Lê Lợi (quận Ngô Quyền) thì có 2 phụ nữ trung niên đi xe máy áp sát và hỏi chuyện T.

Sau vài câu xã giao, em T. cảm thấy không còn tỉnh táo và đi cùng 2 phụ nữ kể trên đến khu vực Cầu Tre (đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền).

Tại đây, T. xuống xe, tắt máy và đưa chìa khóa cho 2 phụ nữ này. Một lúc sau, T. mới sực tỉnh và biết mình đã mất xe nên tới Công an phường Cầu Tre trình báo. Nam sinh T. cho rằng mình đã bị 2 phụ nữ thôi miên và cướp xe

Sau khi nhận được trình báo, Công an phường Cầu Tre đã vào cuộc xác minh. Qua thu thập dữ liệu từ các camera an ninh của một số cửa hàng trên đường Đà Nẵng để phục vụ điều tra, công an đã xác định được hình ảnh của 2 chiếc xe nhưng vẫn chưa rõ biển kiểm soát của chiếc xe máy mà 2 phụ nữ đi theo em T. và bị cho là đã có hành vi thôi miên, cướp xe của nam sinh này.