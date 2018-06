Nghi án sát hại bạn gái ở TP.HCM, chở thi thể về Tây Ninh phi tang

Chiều 4.6, ông Hà Văn Cung, Chủ tịch UBND H.Gò Dầu (Tây Ninh) xác nhận, có vụ việc Công an H.Gò Dầu phát hiện và bắt giữ nam thanh niên đang phi tang nhiều bộ phận thi thể người. Hiện chưa có báo cáo chính thức của Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu cụ thể về vụ việc do đang tiếp tục điều tra làm rõ.